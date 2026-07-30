Colegiul Prefectural Suceava a analizat siguranța școlară și calitatea aerului. Prefectul cere cooperare interinstituțională mai strânsă

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Prefectul județului Suceava, Bogdan-George Păstrăv, a prezidat joi, 30 iulie 2026, ședința ordinară a Colegiului Prefectural. La reuniune au participat subprefectul Camelia Damian și șeful Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de Urgență și Afaceri Europene, Florin Sinescu.

Pe ordinea de zi au fost două teme de interes public: creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ și în zonele adiacente, respectiv situația actuală a calității aerului în județul Suceava.

Siguranța elevilor, prioritate

Primul punct a vizat activitățile desfășurate pentru sporirea siguranței școlare. Au fost prezentate realizările obținute, deficiențele constatate și măsurile propuse pentru consolidarea climatului de ordine în mediul educațional.

Materialele au fost susținute de inspectorul școlar general Nicolae Ciprian Anton (Inspectoratul Școlar Județean Suceava), comisarul-șef de poliție Ionuț Epureanu (adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Suceava), colonelul Ilie Iulian Macoveiciuc (prim-adjunct al inspectorului-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava) și inspectorul principal de poliție Vasile Sidor (reprezentant al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava).

În cadrul prezentărilor au fost evidențiate măsurile implementate pentru prevenirea și combaterea violenței în școli, combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, prevenirea traficului de persoane și a altor forme de victimizare a minorilor, precum și acțiunile preventive realizate în parteneriat cu unitățile de învățământ. Au fost analizate și vulnerabilitățile identificate, alături de măsurile necesare pentru o cooperare interinstituțională mai eficientă, astfel încât elevii și cadrele didactice să beneficieze de un climat de siguranță.

Calitatea aerului, sub monitorizare

Cel de-al doilea punct al ordinii de zi a fost dedicat informării privind situația calității aerului la nivelul județului Suceava. Directorul Direcției Județene de Mediu Suceava, Maria Mădălina Siminiuc, a prezentat datele de monitorizare, principalele surse de poluare, zonele cu risc de depășire a valorilor-limită și măsurile necesare pentru respectarea parametrilor de calitate a aerului, conform legislației naționale și europene.

Apel la colaborare continuă

Prefectul Bogdan-George Păstrăv a apreciat activitatea instituțiilor implicate și a subliniat necesitatea continuării colaborării interinstituționale pentru implementarea măsurilor stabilite. Acesta a reafirmat că atât siguranța elevilor în unitățile de învățământ, cât și protecția mediului și sănătatea populației trebuie să rămână priorități constante ale administrației publice și ale serviciilor publice deconcentrate.

Instituția Prefectului – Județul Suceava va monitoriza în continuare modul de implementare a măsurilor asumate în cadrul Colegiului Prefectural, în vederea creșterii eficienței activității instituțiilor implicate și a asigurării unui răspuns coordonat la problemele de interes public.