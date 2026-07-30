Percheziții în Suceava într-un dosar de contrabandă cu țigarete și alcool. Un bărbat, reținut după ce polițiștii au ridicat zeci de mii de țigarete și mii de litri de alcool

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Polițiștii din Neamț, sprijiniți de colegi din Suceava și Iași, au desfășurat miercuri, 29 iulie 2026, o amplă acțiune într-un dosar de contrabandă cu țigarete. Sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, au fost puse în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere, în județele Neamț, Suceava și Iași.

Din cercetări a reieșit că, începând cu luna martie, un bărbat în vârstă de 69 de ani, din localitatea Tupilați, ar fi achiziționat zilnic țigarete și alcool susceptibile a fi provenite din contrabandă – nemarcate sau marcate necorespunzător – pe care le-ar fi distribuit ulterior în județele Neamț și Iași.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat 55.382 de țigarete și 4.234 de litri de alcool etilic. Totodată, au fost găsite și o armă neletală de tir sportiv din categoria celor supuse autorizării, deținută fără drept, 17,5 kilograme de carne de vânat, două trofee de cerb și 17 tone de substanță pentru protecția plantelor.

Persoanele vizate au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri. Pe baza materialului probatoriu administrat, bărbatul de 69 de ani din Tupilați a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere și comercializare de țigarete peste pragul de 10.000 de bucăți și de alcool etilic peste 40 de litri.

Acțiunea a fost realizată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, împreună cu colegi de la Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul de Ordine Publică, Poliția orașului Târgu-Neamț, secțiile de poliție rurală Târgu-Neamț, Crăcăoani și Urecheni, precum și cu sprijinul Inspectoratelor de Poliție Județene Suceava și Iași.