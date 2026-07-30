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Accident cu victime la Forăști: Un autotren, o autoutilitară și un autoturism parcat, implicate în eveniment


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Un accident rutier s-a produs, joi la prânz, pe raza localității Forăști.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în eveniment au fost implicate un autotren, o autoutilitară și un autoturism care se afla parcat pe marginea carosabilului.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Conducătorul autoutilitarei, aflat în stare de conștiență și cooperant, a primit îngrijiri medicale la locul accidentului. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Cauzele producerii accidentului și alte detalii urmează să fie stabilite de anchetatori.


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