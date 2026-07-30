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Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare a Fălticeniului se apropie de licitație. Proiectul de 420 de milioane de lei a primit ultimul aviz


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Proiectul variantei ocolitoare a municipiului Fălticeni a trecut joi, 30 iulie 2026, de ultima etapă de avizare. În cadrul Consiliului Tehnico-Economic Interministerial de la Ministerul Dezvoltării, documentația a primit aviz favorabil – ultimul necesar înainte de aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărâre de Guvern.

Din partea județului Suceava a fost prezent fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Cristian Șologon, care a susținut necesitatea investiției. După adoptarea hotărârii de Guvern, Consiliul Județean Suceava va putea prelua proiectul și va demara licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Contractul va avea o durată de 24 de luni și o valoare estimată de aproximativ 420 de milioane de lei.

„Este un moment important pentru un proiect despre care s-a vorbit încă din 2010 și pe care am reușit să-l deblocăm după foarte mulți ani”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

La preluarea mandatului, varianta ocolitoare se lovea de un obstacol major: traseul inițial traversa o arie protejată Natura 2000, ceea ce ar fi însemnat ani de întârzieri și proceduri complicate. Împreună cu echipa de proiectanți, reprezentanții DRDP Iași și Primăria Fălticeni, traseul a fost modificat astfel încât să evite complet zona protejată. Ulterior, au fost parcurse, pas cu pas, toate etapele de avizare, până la obținerea avizului de joi.

Varianta ocolitoare va avea o lungime de aproximativ 8,3 kilometri și va include trei sensuri giratorii, două noduri rutiere, patru pasaje și viaducte, precum și două parcări. Investiția va prelua traficul de tranzit și va reduce aglomerația, poluarea și timpul petrecut în trafic în municipiul Fălticeni.

„Așa cum am spus de fiecare dată, îmi doresc ca în acest mandat să demarăm lucrările și la varianta ocolitoare de la Fălticeni. Este un proiect extrem de important nu doar pentru municipiul Fălticeni, ci pentru întreaga infrastructură rutieră a județului Suceava”, a subliniat Gheorghe Șoldan.


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