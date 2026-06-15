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Creștere salarială de 6,5% la TPL Suceava. Conducerea recunoaște că nu acoperă nici măcar inflația


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Conducerea Societății de Transport Public Local SA Suceava a anunțat finalizarea ședinței de negociere cu sindicatele reprezentative, stabilindu-se o majorare a salariilor de bază cu 6,5%, în conformitate cu memorandumul aprobat de Guvern.

Deși majorarea a fost agreată de ambele părți, conducerea companiei recunoaște deschis nemulțumirile angajaților: „Înțelegem pe deplin nemulțumirile legitime ale colegilor noștri. Suntem conștienți că această majorare nu acoperă nici măcar efectul inflației din ultimul an și că nivelul actual al salariilor la TPL rămâne unul mic în raport cu efortul depus zilnic.”

„Din păcate, limitele legislative actuale nu ne-au permis să oferim mai mult în acest moment”, se precizează în comunicatul oficial al companiei.

Conducerea TPL Suceava subliniază că acest acord reprezintă doar un prim pas și că dialogul cu angajații rămâne deschis: „Acest pas nu închide dialogul. Rămânem ferm deschiși către noi discuții și negocieri în vederea măririi salariilor, imediat ce legislația în vigoare va permite acest lucru.”

Prioritatea companiei este atât asigurarea stabilității serviciului public de transport, cât și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru cei care „țin Suceava în mișcare” zilnic.


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