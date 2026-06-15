Antonia Bejinariu de la Școala Gimnazială Zamostea a câștigat Trofeul „Vocea Bucovinei” 2026. Tinere talente au făcut să vibreze Auditoriumul „Joseph Schmidt”

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Duminică, 14 iunie 2026, Auditoriumul „Joseph Schmidt” din campusul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a fost gazda uneia dintre cele mai așteptate competiții artistice ale anului: Concursul județean de muzică ușoară „Vocea Bucovinei”, ediția a VII-a.

Organizat de Asociația „EUROACTIV” Suceava și Asociația „Dascăl și Artist” Suceava, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenților, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” și Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”, concursul a reunit 72 de elevi talentați din 34 de unități școlare din întreg județul, inclusiv elevi din sistemul de protecție a copilului.

Scopul principal al evenimentului a fost stimularea și promovarea tinerelor talente bucovinene, precum și prevenirea marginalizării elevilor din comunitățile defavorizate.

Câștigătorii ediției 2026

Categoria Primar

Locul I : Primac Anisia Maria (Școala Gimnazială Siminicea) și Țîrmac Maria Gabriela (Școala Gimnazială „Academician Haralambie Mihăescu” Udești)

: Primac Anisia Maria (Școala Gimnazială Siminicea) și Țîrmac Maria Gabriela (Școala Gimnazială „Academician Haralambie Mihăescu” Udești) Locul II : Lucuțar Andreea Rebeca & Costăchescu Sara Dumitrița (Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama), Visla Parascheva (Școala Gimnazială „Sava Bodnărescu” Gălănești) și Grup vocal – 17 elevi (Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Grănicești)

: Lucuțar Andreea Rebeca & Costăchescu Sara Dumitrița (Școala Gimnazială „Iorgu G. Toma” Vama), Visla Parascheva (Școala Gimnazială „Sava Bodnărescu” Gălănești) și Grup vocal – 17 elevi (Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” Grănicești) Locul III: Vîsla Natalia Maria, Maloș Natalia, Onofriesei Măriuța Maria & Onofriesei Măriuța Teodora, Muscă Ecaterina

Categoria Gimnaziu

Locul I : Crăciun Giulia, Artenie Ioan, Ciocan Delia Ioana, Chelba Maria

: Crăciun Giulia, Artenie Ioan, Ciocan Delia Ioana, Chelba Maria Locul II : Grup vocal – 13 elevi (Școala Gimnazială Gura Solcii), Stelmach Ana, Cîrlan Ioana Viviana, Dolceanu Lorena, Zaharie Sofia

: Grup vocal – 13 elevi (Școala Gimnazială Gura Solcii), Stelmach Ana, Cîrlan Ioana Viviana, Dolceanu Lorena, Zaharie Sofia Locul III: Venin Alesia Maria & Balan Adelina

Categoria Liceu

Locul I : Hîncu Delia Ioana (Liceul cu Program Sportiv Suceava)

: Hîncu Delia Ioana (Liceul cu Program Sportiv Suceava) Locul II: Pascu Roberta Otilia & Roș Alexia (Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava)

Trofeul „Vocea Bucovinei” a fost câștigat de Bejinariu Antonia de la Școala Gimnazială Zamostea și i-a fost înmânat de Alessia Pop – câștigătoarea „Vocea României” ediția 2025.

Trofeele pe categorii au revenit lui Carol Andrei Ieremciuc (Primar) și Burian Alexandra Florentina (Gimnaziu).

Comisia de jurizare, formată din profesioniști de top, a fost prezidată de prof. Loredana Mihaela Ceică (inspector școlar arte), alături de prof. Narcisa Daniela Ștefănescu, prof. Mihai Greciuc, Alessia Pop și Ciprian Harja.

Organizatorii mulțumesc tuturor sponsorilor, partenerilor și voluntarilor care au contribuit la reușita acestei ediții și promit că „Vocea Bucovinei” va continua să ofere o scenă de vis tinerelor talente bucovinene.