Ucrainean cu 100 de piei de jder, depistat în PTF Siret. Dosar penal pentru comercializare a exemplarelor din specii protejate și contrabandă

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Polițiștii de frontieră suceveni au depistat un transport ilegal de produse de animale sălbatice protejate, în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru intrarea în România un cetățean ucrainean în vârstă de 34 de ani, la volanul unui microbuz înmatriculat în Ucraina.

În urma controlului efectuat de echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, au fost descoperite, ascunse în bagajele personale și într-o față de pernă, 100 de piei de jder.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Bărbatul nu a putut prezenta documentele legale necesare – certificat CITES sau autorizație specială emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

În cauză s-au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținerea, transportul, vânzarea sau schimbarea în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, și tentativă la contrabandă calificată, urmând ca, la finalzarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.