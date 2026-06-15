Delgaz Grid: verificările și reviziile instalațiilor de utilizare a gazelor naturale sunt esențiale pentru siguranța locuinței



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Siguranța este o prioritate pentru Delgaz Grid care subliniază importanța verificării și reviziei instalațiilor interioare de utilizare a gazelor naturale și rolul ce le revine clienților, care trebuie să facă periodic aceste operațiuni, cu firme autorizate.

Verificarea tehnică periodică se realizează la maximum doi ani, iar revizia tehnică periodică la maximum zece ani. În situația în care instalația de utilizare deservește mai mulți clienți finali, verificarea sau revizia se realizează atât pentru instalațiile individuale, cât și pentru instalația comună de utilizare.

„Utilizarea gazelor naturale aduce confort în case, dar vine și cu responsabilități pentru fiecare dintre noi, în calitate de clienți, care trebuie să ne îngrijim de buna funcționare a instalației de gaz. Nu putem lăsa la voia întâmplării siguranța locuinței și a familiei noastre, trebuie să facem verificarea și revizia instalației de gaz la timp. Doar așa evităm incidentele sau situațiile în care alimentarea cu gaz este întreruptă, o măsură la care nimeni nu își dorește să se ajungă: nici clientul, nici distribuitorul”, spune Cristian Secoșan, director general Delgaz Grid.

Compania Delgaz Grid, parte a grupului E.ON în România, în calitatea sa de operator de distribuție, are obligația legală de a ține evidența verificărilor și reviziilor tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, inclusiv ale instalațiilor comune. Pe baza acestor evidențe sunt identificate situațiile în care verificarea sau revizia nu a fost efectuată la termen.

Clienții pot verifica scadența verificării sau reviziei tehnice aferente locului de consum prin notificarea transmisă de furnizor/din factura de gaze naturale. De asemenea, informațiile disponibile pentru locul de consum pot fi consultate prin crearea unui cont pe site-ul Delgaz Grid, în secțiunea „Contul tău”.

Dacă verificarea sau revizia este scadentă ori termenul legal a fost depășit, clienții trebuie să contacteze un operator economic autorizat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), pentru efectuarea lucrărilor necesare.

Prin intermediul verificării și reviziei, clienții se asigură că instalația interioară de utilizare a gazelor naturale la care sunt racordate centralele, aragazele sau alte aparate alimentate cu gaze naturale funcționează în condiții de siguranță, fiind prevenite incidente grave, precum exploziile sau intoxicațiile cu monoxid de carbon.

Distribuitorul nu poate face verificarea și revizia instalațiilor de gaz din locuințe

Delgaz Grid nu poate efectua verificarea și revizia instalațiilor de utilizare a gazelor naturale și nici nu poate repara instalațiile clienților în cazul unor neconformități. Rolul companiei este de a asigura funcționarea în siguranță a rețelelor de distribuție a gazelor naturale până la limita de proprietate a clientului final. În interiorul imobilelor, întreținerea instalațiilor interioare de utilizare a gazelor naturale și, după caz, a instalațiilor comune revine proprietarilor sau asociațiilor de proprietari.

Operatorii economici autorizați ANRE pentru verificări și revizii pot fi consultați pe site-ul autorității, la adresa https://portal.anre.ro/PublicLists/AtestatGN. Clienții pot alege oricare dintre acești operatori, iar prestarea serviciilor se realizează în baza contractelor încheiate direct între ei și firmele respective. Operatorii economici autorizați ANRE care efectuează verificarea sau revizia tehnică au obligația de a întocmi fișa de evidență aferentă lucrării și de a o transmite operatorului de distribuție, conform reglementărilor aplicabile.

În cazul în care verificarea și revizia tehnică nu sunt efectuate la termen, sunt constatate neconformități tehnice, scăpări de gaze sau alte situații care pot afecta funcționarea în siguranță, Delgaz Grid poate întrerupe alimentarea cu gaze naturale, până la remedierea situației și îndeplinirea condițiilor de siguranță.

O altă responsabilitate care revine clienților este instalarea detectoarelor automate de gaze naturale în locuințele în care încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaze naturale au geamuri de tip termopan sau geamuri cu o grosime mai mare de 4 mm. Aceasta este o obligație legală și, totodată, o măsură importantă de siguranță, întrucât detectoarele cu electrovalvă emit semnale sonore și închid automat gazul în cazul unor scăpări de gaze naturale.