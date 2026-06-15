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Fête de la Musique la Alianța Franceză din Suceava: 15 copii au descoperit franceza prin muzică, joc și bucurie


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Sâmbătă, 13 iunie 2026, Alianța Franceză din Suceava a sărbătorit tradiționala Fête de la Musique printr-un atelier special, interactiv și plin de veselie, dedicat limbii franceze, muzicii și învățării prin experiență.

Atelierul, animat cu entuziasm de prof. dr. Cristina Andronic, a reunit 15 copii și adolescenți care au explorat limba franceză într-un mod creativ și atractiv. Prin cântec, jocuri educative, mișcare, provocări lingvistice și activități colaborative, participanții și-au îmbogățit vocabularul, și-au exersat comunicarea orală și au descoperit cultura francofonă într-o atmosferă dinamică și prietenoasă.

Muzica, dansul și chiar elemente de gastronomie francofonă au transformat atelierul într-un spațiu unde învățarea a devenit o adevărată plăcere.

Evenimentul a marcat încheierea activităților din anul școlar 2025-2026, dar vacanța francofonă abia începe! Alianța Franceză invită toți copiii și tinerii pasionați de limba franceză la Școala de vară francofonă (École d’été francophone), care se va desfășura în două serii:

  • Seria I: 29 iunie – 10 iulie 2026
  • Seria a II-a: 13 – 24 iulie 2026

Programul include ateliere creative, jocuri, proiecte tematice, activități recreative și multă limbă franceză vorbită într-o atmosferă caldă și plină de energie.

Înscrierile se fac la telefon 0737 784 074 sau pe e-mail: [email protected].


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