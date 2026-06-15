Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec 2026 s-a încheiat: 10 ani de teatru și emoție la Suceava

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Ediția aniversară cu numărul zece a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec s-a încheiat vineri seară, 12 iunie 2026, într-o atmosferă de sărbătoare, aplauze îndelungi și acorduri de muzică de teatru.

Timp de opt zile, între 5 și 12 iunie, mii de spectatori din Suceava și din întreaga regiune au participat la o adevărată sărbătoare a artei teatrale, bucurându-se de spectacole de înaltă ținută, lansări de carte, instalații artistice, ateliere și concerte.

„Teatrul ne aduce mereu împreună. Am dorit să oferim publicului o experiență culturală complexă, diversitate de spectacole și un dialog artistic autentic”, au transmis organizatorii.

Prezent la Suceava și în acest an, dramaturgul Matei Vișniec a subliniat cu emoție legătura specială dintre festival și publicul bucovinean: „Suceava… sau locul magic în care toți copiii iubesc teatrul, vin la teatru, vor să joace teatru, să citească piese și să întâlnească autori și actori… Cu oameni pasionați totul este posibil, poezia se strecoară în priviri și de acolo nu mai iese niciodată, astăzi copiii au plecat cu ochelarii poeziei instalați pentru totdeauna în priviri.”

Publicul a răspuns cu entuziasm, împărtășind pe rețelele de socializare impresii puternice despre spectacolele văzute, vorbind despre emoție copleșitoare, interpretări de excepție și momente memorabile.

Festivalul a confirmat încă o dată rolul său de platformă importantă pentru promovarea artei teatrale contemporane și a valorilor umaniste.

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava mulțumește cu recunoștință Primăriei Municipiului Suceava, tuturor partenerilor, sponsorilor, colaboratorilor, instituțiilor mass-media, artiștilor invitați și, mai ales, miilor de spectatori care au făcut posibil acest „miracol al artelor spectacolului” timp de zece ani consecutiv.

„După zece ediții, festivalul rămâne o sărbătoare a creativității, a dialogului și a frumosului în Bucovina”, au concluzionat organizatorii.