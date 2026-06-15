VIDEO//Soția motociclistului decedat în accidentul de la Ciumârna cere adevărul: „O mașină albă ne-a dezechilibrat, apoi a dispărut”

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Soția motociclistului care și-a pierdut viața în tragicului accident rutier produs pe DN17 A în zona Ciumârna a vorbit public pentru prima dată, oferind o relatare detaliată a momentelor care au precedat coliziunea și cerând ca șoferul mașinii albe care i-a dezechilibrat să iasă la iveală.

Potrivit declarațiilor sale, duminică, 17 mai, grupul format din două motociclete și un autoturism se deplasa dinspre Vatra Moldoviței spre Palma. Cei doi soți se aflau pe o motocicletă și au oprit puțin la intersecție pentru a-și aștepta prietenii. După ce au pornit din nou, au depășit o mașină de culoare închisă și au intrat în depășirea unei mașini albe (posibil un Audi, cu spatele foarte rotunjit), condusă de un bărbat șaten, cu păr ușor roșcat, care purta un ceas negru la mână și în spate un copil sau o persoană scundă.

„Când am ajuns în dreptul ei, efectiv a tras volanul în stânga și ne-a lovit. Soțul meu a intrat pe contrasens total. Eu am închis ochii și m-am lăsat foarte moale să nu-l dezechilibrez mai mult”, a povestit femeia.

În încercarea de a redresa motocicleta, soțul a încercat să revină pe dreapta, moment în care au intrat în coliziune cu un Mercedes care venea din sens opus (volan pe dreapta, cu un cuplu la bord). Impactul a fost lateral, nu frontal. Soțul a decedat la fața locului, în timp ce soția a suferit o plagă deschisă gravă la picior, care a necesitat intervenție chirurgicală.

Femeia susține că mașina albă care i-a dezechilibrat a dispărut de la locul accidentului și nu apare nici în materialele anchetei. Ea atrage atenția asupra unei alte mașini de culoare închisă, mai mică, care circula în zonă și care ar putea confirma secvența evenimentelor.

„Singura șansă să se facă lumină este ca șoferul acelei mașini albe să iasă și să spună ce s-a întâmplat. Eu nu vreau să acuz pe nimeni, dar vreau adevărul. Dacă nu a făcut-o intenționat, dacă s-a speriat, să spună. Pentru sufletul meu și pentru al lui Ionel”, a declarat ea.

Femeia a recunoscut că prima declarație dată la poliție a conținut unele neconcordanțe din cauza șocului și a faptului că nu reținuse exact configurația curbei. Ulterior, s-a întors la locul accidentului pentru a clarifica detaliile.

Soția motociclistului speră ca procurorii să analizeze toate aspectele, inclusiv eventualele înregistrări video din zonă, pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

Reamintim că un bărbat de 52 de ani din municipiul Rădăuți a decedat duminică, 17 mai 2026, în urma unui grav accident de circulație produs pe DN17A, în zona localității Ciumârna. Motocicleta pe care se afla împreună cu soția sa a intrat în coliziune frontală cu un autoturism care circula din sens opus, după care a acroșat și un al treilea vehicul. În urma impactului violent, motocicleta a intrat în alunecare pe sensul opus și a acroșat ușor un al doilea autoturism, un Ford care circula dinspre Sucevița către Vatra Moldoviței. Conducătorul motocicletei a suferit vătămări corporale grave și a rămas inconștient la fața locului. Echipajele medicale sosite de urgență, inclusiv un echipaj de terapie intensivă mobilă cu medic, au efectuat manevre de resuscitare timp îndelungat, însă fără succes. Bărbatul a fost declarat decedat la ora 17:20, la locul accidentului.

Pasagera de 43 de ani, care se afla pe motocicletă, a fost rănită și transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Ea a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral ușor, contuzie toraco-abdominală și plagă la gamba stângă.