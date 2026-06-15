HEPA Olympics în Suceava: 119 profesori au devenit ambasadori ai mișcării și ai unui stil de viață sănătos

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Proiectul european HEPA Olympics (HEPA-O), implementat în România de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava (AJSPT Suceava), s-a încheiat cu rezultate remarcabile, demonstrând că școala poate deveni un adevărat centru al sănătății și al mișcării.

Derulat în perioada 31 august 2025 – 4 aprilie 2026, proiectul a implicat 119 cadre didactice din 12 instituții educaționale din județul Suceava. Acestea au participat la un program complex de șapte luni, care a culminat cu un festival HEPA la care au luat parte 120 de persoane.

Obiectivul principal al inițiativei a fost promovarea activității fizice în rândul profesorilor și transformarea lor în ambasadori ai unui stil de viață sănătos, atât pentru elevi, cât și pentru întreaga comunitate.

Printre acțiunile derulate s-au numărat sesiuni strategice de planificare la Poiana Negri, kick-off meeting la Suceava, activități recreative de bowling la Gura Humorului, competiții de volei, badminton, boccia și street racket la Dumbrăveni, participări la curse caritabile, sesiuni de patinaj și festivalul final organizat la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava.

Rezultate măsurabile Evaluarea obiectivă prin testul UKK 2 km Walking Test a evidențiat progrese semnificative:

Greutatea corporală medie a scăzut de la 77,32 kg la 76,27 kg ;

; Indicele de masă corporală (BMI) s-a redus de la 26,89 la 26,52 ;

; Indicele de fitness a crescut de la 59,15 la 75,86 puncte.

Profesorii au raportat, de asemenea, o creștere a participării regulate la activități fizice, îmbunătățirea stării de bine și reducerea stresului. La nivelul elevilor, peste 85-93% au o atitudine pozitivă față de mișcare, iar 70-80% au crescut frecvența activităților fizice săptămânale.

„Profesorii mai activi înseamnă elevi mai motivați și comunități mai sănătoase. Proiectul a demonstrat că mișcarea poate fi un instrument puternic de schimbare”, au transmis reprezentanții AJSPT Suceava.

Prin acest demers, HEPA Olympics a creat o rețea sustenabilă de Ambasadori HEPA care vor continua să promoveze activitatea fizică în școli și comunități. Modelul dezvoltat este ușor de replicat și poate contribui la obiectivele europene de sănătate publică.

Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava mulțumește tuturor participanților, partenerilor și instituțiilor implicate și anunță continuarea inițiativelor dedicate unui stil de viață activ.