Serviciul de Ambulanță Suceava încheie o etapă de modernizare a flotei. Ultimele trei autosanitare, recepționate la Cluj-Napoca

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Astăzi, 30 iulie 2026, o echipă a Serviciului de Ambulanță Județean Suceava s-a deplasat la Cluj-Napoca pentru a recepționa ultimele trei autosanitare destinate înnoirii parcului auto al instituției.

Prin această recepție se finalizează procesul de modernizare a flotei de intervenție a SAJ Suceava. În prezent, serviciul dispune de 27 de autosanitare noi, dintre care trei de tip C și 24 de tip B, echipate la cele mai înalte standarde.

Noile ambulanțe vor contribui la creșterea capacității de intervenție și la asigurarea unor servicii medicale de urgență mai rapide, mai sigure și mai eficiente pentru locuitorii județului Suceava.

Managerul general al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, Ianovici Mihaela, a mulțumit tuturor instituțiilor și persoanelor implicate în derularea acestui proiect, precum și colegilor din cadrul SAJ care au participat la cursurile de instruire necesare pentru operarea noilor autosanitare. Ea a apreciat profesionalismul, implicarea și dedicarea de care aceștia au dat dovadă.

„Împreună, continuăm să consolidăm un serviciu medical de urgență modern, eficient și în slujba comunității”, a transmis managerul general.