Control al Gărzii Forestiere în Poiana Stampei: 30 de arbori tăiați ilegal și utilizarea nelegală a ciocanului silvic circular



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Comisarii Gărzii Forestiere Suceava au descoperit multiple nereguli grave în cadrul unui control efectuat în perioada 3-4 iunie 2026 într-o partidă de exploatare forestieră din zona Poiana Stampei.

Pe lângă abateri tehnice de la normele de exploatare (printre care nerespectarea traseelor de tractor și necojirea cioatelor de molid), au fost identificați 30 de arbori tăiați ilegal, care nu figurau în actele de punere în valoare.

Pentru încălcările tehnice constatate, firma responsabilă de exploatare a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 5.000 de lei.

În urma unei inspecții parțiale pe o suprafață de 12 hectare, inspectorii au descoperit 30 de cioate provenite din tăieri fără marcă legală. De asemenea, s-a constatat că punerea în valoare nu a fost realizată separat pe unități amenajistice, așa cum prevăd normele silvice.

Echipa de control a documentat și furtul unei părți din materialul lemnos rezultat, precum și utilizarea nelegală a ciocanului silvic circular. Pentru aceste fapte vor fi deschise cercetări penale.

La acțiune a participat și un delegat din partea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, pentru eficientizarea anchetei.

Garda Forestieră Suceava subliniază că multe dintre aceste încălcări cu caracter penal ar fi putut fi evitate dacă firma de exploatare ar fi notificat ocolul silvic în termenul legal privind prejudiciile de exploatare.

„Atragem atenția administratorilor firmelor de exploatare forestieră că respectarea normelor tehnice nu este opțională. Încălcarea acestora atrage sancțiuni contravenționale sau chiar penale”, se precizează în comunicatul Gărzii Forestiere Suceava.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii răspunderi și recuperarea prejudiciului cauzat fondului forestier.