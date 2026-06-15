Marțea, ziua avantajelor la Iulius Mall Suceava: oferte în food court şi preţuri speciale la Cinema City 

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Dacă vrei o zi în care să te bucuri de preparatele preferate, să vezi un film pe marele ecran și să profiți de recompense la shopping, atunci „Marțea Moca” este ocazia perfectă. Pe 16 iunie, la Iulius Mall Suceava te așteaptă promoții avantajoase și surprize. Iar dacă vii cu cei mici, spațiul de joacă din exterior le oferă cadrul perfect pentru mișcare, joacă și socializare.

În food court, marțea aceasta, oferta este una variată. La Mesopotamia, la achiziționarea unui Donner Mediu de Pui, clienții îl primesc pe al doilea gratuit. Cartofisserie propune conul mediu de cartofi la promoția de 1+1 gratuit, iar iubitorii de băuturi răcoritoare se pot bucura la BubblePop de o reducere de 50% pentru sortimentele Lychee, Mango și Kiwi, atât în varianta de 500 ml, cât și în cea de 650 ml. Totodată, la Yumm, orice sortiment de roll este marțea aceasta la ofertă 1+1 gratuit.

Experiența ta continuă la Cinema City. Marți, 16 iunie, biletele pot fi achiziționate la prețul special de 19,99 lei. Programul zilei include numeroase producții, iar printre titlurile care pot fi urmărite se numără thrillerul „Pasagerul”, de la ora 15:50, care surprinde povestea unui cuplu care ajunge să fie urmărit de o prezență malefică după ce asistă la un accident tragic. Pentru pasionații de animații, „Răsărit Verde Smarald” rulează de la orele 15:10 și 19:10. Filmul urmărește povestea lui Keitarô, un tânăr care încearcă să ducă mai departe un proiect spectaculos început de tatăl său, în timp ce locuința sa este amenințată cu evacuarea.

Pe lângă promoțiile din food court și oferta de la cinema, cumpărăturile de marți aduc beneficii suplimentare în aplicația Fidelity. Bonurile încărcate marțea generează puncte duble, iar pentru fiecare 300 de lei cheltuiți în magazine, clienții primesc un cec cadou în valoare de 50 de lei.

Vino să transformi marțea într-o zi mai distractivă și mai avantajoasă, la Iulius Mall Suceava!