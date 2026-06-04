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În sfârșit, România a depășit ambiguitățile și s-a declarat oficial Protectorat ucrainean, la fel ca și Republica Moldova. Ucraina a devenit cel mai influent stat regional, reușind să își impună persoane fidele la conducerea guvernelor României și R. Moldova (în această cheie înțelegem și rostul anulării alegerilor prezidențiale din 2024 și instaurarea unui regim autoritar).

Prin Eugen Tomac, România va pune la dispoziția Ucrainei toate resursele care îi sunt necesare, menținând linia fixată de Ilie Bolojan și Maia Sandu, urmând ca în câteva luni Parlamentul României să voteze revenirea la recrutarea militară obligatorie, ca măsură de contracarare a pericolului rusesc (măsura funcționează cu succes în Ucraina).

Pentru cetățenii români care nu sunt de acord cu ceea ce clasa politică românească face în numele lor, soluția este cea sugerată profetic de fostul ministru al Culturii. Iar la viitoarele alegeri să lase totul în seama STS și a turiștilor din R. Moldova.