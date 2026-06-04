Președintele PMP, Eugen Tomac, a fost desemnat oficial candidat de prim ministru

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Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac a fost desemnat, joi seara, de președintele Nicușor Dan, candidat de prim ministru.

„Este o persoană independentă de partidele din Parlament, dar cu experiență politică”, a spus Nicușor Dan.

El urmează ca în termen de 10 zile să prezinte un guvern în fața Parlamentului.

Eugen Tomac s-a născut în 27 iunie 1981 în Babele, Ismail, RSS Ucraineană. El venit în România la vârsta de 17 ani prin programul de burse oferit de Guvernul României etnicilor români din jurul granițelor. Eugen Tomac a fost profesor de istorie la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, instituție ce aparține de Ministerul Afacerilor Externe. Eugen Tomac a fost ales deputat în Parlamentul României în urma alegerilor legislative din 9 decembrie 2012, reprezentând Colegiul 2 Diaspora pentru Camera Deputaților.

A fost reales deputat în Parlamentul României în decembrie 2016 și a exercitat acest mandat până în iunie 2019, când a demisionat după alegerea sa în Parlamentul European. În perioada 2019–2024, a fost membru al Parlamentului European din partea Partidului Mișcarea Populară, în Grupul Partidului Popular European.

A fost reales membru al Parlamentului European în mai 2024. La 6 octombrie 2025, a fost numit consilier onorific al Președintelui României pentru relația cu românii de pretutindeni.