Cel mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene din istoria Sucevei a intrat în execuție. Gheorghe Șoldan a semnat contractul pentru Lotul 1: DJ 177C Valea Moldovei – DJ 209A și DJ 209A Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – Slatina.



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a semnat, joi, contractul de execuție pentru Lotul 1 al celui mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii rutiere județene din istoria instituției.

Este vorba despre o investiție totală de aproximativ 85 de milioane de euro, finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Proiectul vizează modernizarea a 52,747 kilometri de drumuri județene, împărțiți în două loturi.

Lotul 1, semnat astăzi, are o lungime de aproximativ 34 de kilometri și cuprinde tronsoanele:

DJ 177C Valea Moldovei – DJ 209A;

Valea Moldovei – DJ 209A; DJ 209A Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii – Mălini – Slatina.

Termenul de execuție este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Ce include Lotul 1

Pe lângă modernizarea drumurilor, proiectul prevede lucrări complexe, printre care:

Reabilitarea sau construirea a 12 poduri , inclusiv un pod nou de 255 de metri peste râul Moldova la Cornu Luncii, care va înlocui construcția din 1910 aflată într-o stare avansată de degradare;

, inclusiv un peste râul Moldova la Cornu Luncii, care va înlocui construcția din 1910 aflată într-o stare avansată de degradare; Peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete ;

; Aproximativ 34 de kilometri de trotuare în intravilan;

în intravilan; 32 de stații de autobuz moderne;

moderne; Sisteme de drenaj, rigole și podețe;

Două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Iluminat fotovoltaic la trecerile de pietoni și stațiile de autobuz;

Amenajarea intersecției dintre DJ 209A și DN 2E la Cornu Luncii.

„Le cer constructorilor seriozitate și lucrări de calitate. Și îi asigur că mă vor vedea des pe șantier. Vom urmări atent fiecare etapă, pentru ca acest proiect să fie dus la bun sfârșit așa cum trebuie”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Lotul 2 al proiectului, în lungime de aproximativ 19 kilometri, se află în etapa finală a procedurii de achiziție. La finalizarea întregului proiect, aproximativ 50.000 de locuitori din mai multe localități ale județului vor beneficia de condiții moderne de trafic și de o mai bună conectivitate.