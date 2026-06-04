Romsilva lansează, de Ziua Silvicultorului, o campanie de donare de sânge

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Cea de-a 35-a ediție a Zilei Silvicultorului a fost marcată joi, 4 iunie, la sediul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, printr-un eveniment în cadrul căruia a fost lansată campania de donare de sânge „Solidaritate pentru viață” în rândul propriilor angajați.

La eveniment au participat directorul general al Romsilva, Jean Vișan, conducerea executivă a regiei, directorii direcțiilor silvice, reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai Agenției „Moldsilva” din Republica Moldova, cercetători în domeniul silviculturii, reprezentanți ai mediului academic, ai sindicatelor, organizațiilor profesionale și ai pensionarilor silvici.

În alocuțiunea sa, directorul general Jean Vișan a îndemnat întregul corp silvic să transforme solidaritatea — valoare definitorie a acestei bresle — într-un gest concret față de semeni. „Dăm viață pădurilor în fiecare an. Putem da viață și oamenilor, printr-un gest simplu: donarea de sânge„, a declarat directorul general al Romsilva.

Campania „Solidaritate pentru viață” ajunge la a doua ediție și se desfășoară în baza protocolului de colaborare încheiat între Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și Institutul Național de Transfuzie Sanguină „Prof. Dr. C.T. Nicolau”.

Ziua Silvicultorului este o sărbătoare oficială, inițiată în 1991 și consacrată prin Statutul Personalului Silvic, marcată anual în luna iunie de întregul corp silvic, în parteneriat cu sindicatele și organizațiile profesionale din domeniu.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare fond forestier proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice pentru 1,1 milioane hectare păduri aflate în alte forme de proprietate, pe baze contractuale.

Toate pădurile aflate în proprietatea publică a statului beneficiază de certificarea managementului forestier conform celor mai exigente standarde internaționale.