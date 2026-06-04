Amenzi de 9.500 de lei și sesizare penală pentru un operator economic sucevean care a comercializat gaze fluorurate cu efect de seră

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Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a aplicat amenzi în valoare totală de 9.500 de lei unui operator economic care introduce pe piață gaze fluorurate cu efect de seră, în urma unor controale privind respectarea legislației de mediu.

Potrivit instituției, au fost constatate nerespectări ale prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și ale Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului.

În același context, Comisariatul Județean Suceava a întocmit o sesizare penală către organele competente, după ce s-a constatat că operatorul economic a importat și a introdus pe piață o substanță periculoasă restricționată, conform Regulamentului (UE) nr. 573/2024 privind gazele fluorurate cu efect de seră.

De asemenea, au fost dispuse măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, în conformitate cu legislația de mediu în vigoare.

Garda Națională de Mediu precizează că va continua acțiunile de control și monitorizare pentru prevenirea faptelor care afectează mediul și pentru asigurarea respectării legislației de mediu.

„Respectarea legii înseamnă responsabilitate față de mediu și față de generațiile viitoare”, se arată în comunicatul instituției.