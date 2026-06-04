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Bărbat reținut în arest după ce a condus fără permis și sub influența alcoolului, refuzând inițial să oprească la semnalele poliției


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Polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat care, în noaptea de 29 spre 30 mai, a condus un autoturism fără a deține permis de conducere și sub influența alcoolului.

Potrivit cercetărilor, în jurul orei 01:50, un echipaj de poliție a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism marca Mercedes-Benz Vito care circula pe DN 17, pe raza comunei Pojorâta, în direcția Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei. Șoferul nu s-a conformat și a continuat deplasarea aproximativ un kilometru, după care a virat pe un drum comunal, unde a fost în cele din urmă oprit.

În urma legitimării, s-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru prelevarea de mostre biologice, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere fără permis de conducere și conducere sub influența alcoolului.

Ulterior, în urma analizelor toxicologice efectuate de Serviciul de Medicină Legală Suceava, s-a constatat că acesta avea o alcoolemie de 1,79 g‰ la ora 02:30 și de 1,58 g‰ la ora 03:30.

La data de 3 iunie 2026, după audierea în calitate de suspect, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru o perioadă de 24 de ore. Bărbatul a recunoscut faptele reținute în sarcina sa.

Acesta a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava.


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