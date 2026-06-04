Accident rutier la Ițcani. Un șofer a trecut pe roșu și a lovit o mașină, rănind o femeie

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Un accident rutier a avut loc miercuri seară, în jurul orei 21:00, la intersecția dintre străzile Zefirului și Grigore Alexandru Ghica din cartierul Ițcani al municipiului Suceava.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiști, un bărbat de 38 de ani care conducea un autoturism marca Audi nu a respectat culoarea roșie a semaforului și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Ford, condus regulamentar de o femeie de 28 de ani, care circula dinspre Suceava spre Pătrăuți.

În urma impactului, conducătoarea auto a suferit leziuni și a fost transportată la Spitalul Județean Suceava pentru investigații și tratament. Medicii i-au stabilit diagnosticul de contuzie abdominală, fiind rănită ușor.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului.