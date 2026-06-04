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Cristian Pistol, directorul general CNAIR: Lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret poate fi atribuit după ce CNSC a respins ultimele contestații. Contract de 1,22 miliarde lei


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Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins joi ultimele trei contestații formulate împotriva atribuirii contractului pentru lotul 3 (Bălcăuți – Siret) al Drumului Expres Suceava – Siret. Astfel, CNAIR poate trece la semnarea contractului cu asocierea câștigătoare.

Potrivit anunțului făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, CNSC a menținut integral rezultatul procedurii de achiziție comunicat de companie pe 21 aprilie 2026. Prin această decizie, CNAIR a câștigat toate cele 11 contestații depuse împotriva procedurilor de atribuire pentru cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret.

Câștigătorul desemnat pentru lotul 3 este asocierea formată din FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRLLINCOR TRANS SRL. Valoarea contractului este de 1,22 miliarde lei, fără TVA, pentru o lungime de 18,6 km de drum expres, la care se adaugă modernizarea unui sector de 1,45 km din DN2 (pe teritoriul României) și a aproximativ 15 km din drumul național M19 (pe teritoriul Ucrainei).

Lotul 3 are un caracter transfrontalier și este finanțat prin programul european SAFE, dedicat dezvoltării capabilităților de mobilitate strategică pe Flancul Estic al NATO.

„DEx Suceava-Siret (55,7 km) va fi axa principală care va conecta România cu Ucraina, cu rol dual civil și militar”, a transmis Cristian Pistol.

Pe 29 mai 2026, CNAIR a semnat contractele de proiectare și execuție pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret, în lungime totală de 43 km. De asemenea, pe 1 mai 2026 au fost semnate contractele pentru cele două loturi ale Autostrăzii Pașcani – Suceava (62 km), tot prin programul SAFE.

Pentru semnarea contractului aferent lotului 3, este necesară aprobarea de către Guvern a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea DN2 și M19, precum și asigurarea creditelor de angajament de către Ministerul Transporturilor.

„Procedura CNSC este validată, echipele CNAIR sunt pregătite, finanțarea europeană prin SAFE a fost acceptată. Așteptăm pașii administrativi care depind de Guvern și de Minister”, a precizat directorul general al CNAIR.


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