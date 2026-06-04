Consiliul Județean Suceava va aproba proiectul de reabilitare energetică a Muzeului de Științe ale Naturii, în valoare de peste 15 milioane de lei

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Consiliul Județean Suceava va dezbate vineri, în ședință extraordinară, un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru reabilitarea energetică a Muzeului de Științe ale Naturii din Suceava, în valoare de 15.010.726,02 lei (inclusiv TVA).

Proiectul, inițiat de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a fost depus spre finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3 – „O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”. Obiectivul principal este reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră la clădirea muzeului.

Potrivit referatului de aprobare, lucrările prevăzute includ reabilitare termică, refacerea șarpantei și a învelitorii, modernizarea grupurilor sanitare, înlocuirea instalațiilor de încălzire, amenajări interioare și exterioare, precum și amenajarea unei terase.

„Obiectivul proiectului constă în implementarea de măsuri de eficiență energetică și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru clădirea Muzeului de Științe ale Naturii Suceava, astfel încât să se asigure un spațiu modern, sigur și accesibil pentru toți vizitatorii”, se arată în documentul semnat de președintele CJ Suceava.

Proiectul se află în prezent în etapa de contractare. Prin adresa transmisă de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, autoritatea de management a solicitat prezentarea hotărârii de aprobare a proiectului, conform ultimei forme a bugetului rezultat în urma realizării documentației tehnico-economice.

Adoptarea hotărârii de către Consiliul Județean Suceava este necesară pentru continuarea procedurilor de contractare și demararea lucrărilor de reabilitare.