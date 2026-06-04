Aproximativ 30 de inspectori antifraudă din Suceava au protestat spontan față de proiectul Legii unice a salarizării

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Aproximativ 30 de angajați ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 1 Suceava au organizat, joi, un protest spontan în fața instituției, exprimându-și nemulțumirea față de prevederile proiectului Legii unice a salarizării.

Inspectorii antifraudă susțin că în proiectul de lege coeficienții de salarizare propuși nu reflectă importanța funcției publice pe care o dețin, nici complexitatea atribuțiilor și restricțiile specifice acestei profesii.

Potrivit reprezentanților protestatarilor, începând cu anul trecut, salariile inspectorilor antifraudă au scăzut, în medie, cu aproximativ 1.500 de lei, în condițiile în care volumul de muncă și responsabilitățile au crescut semnificativ. Aceștia atrag atenția că activitatea lor presupune riscuri constante, întrucât interacționează frecvent cu grupări infracționale și clanuri interlope, fără a beneficia de o protecție reală din partea angajatorului.

De asemenea, inspectorii antifraudă subliniază că, deși sunt permanent la dispoziția serviciului, orele suplimentare și cele de permanență nu sunt remunerate. Totodată, aceștia nu au dreptul să desfășoare alte activități remunerate, iar în cazul eliberării din funcție, le este interzis să se angajeze în mediul privat timp de doi ani.

„Coeficientul de salarizare propus nu reflectă nivelul de importanță al funcției publice în statul român, precum și atribuțiile și restricțiile pe care funcția de inspector antifraudă le presupune”, se arată într-un comunicat transmis de colectivul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 1 Suceava.

Protestatarii solicită revizuirea coeficienților de salarizare din proiectul Legii unice a salarizării, astfel încât veniturile să reflecte în mod corect complexitatea și riscurile activității desfășurate.

Până în prezent, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) sau a Ministerului Finanțelor nu a transmis un punct de vedere oficial cu privire la revendicările inspectorilor antifraudă din Suceava.