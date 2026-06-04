CJ Suceava: Drumuri afectate de inundațiile din zona Broșteni vor fi modernizate cu peste 160 de milioane de lei

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Consiliul Județean Suceava va organiza vineri, 5 iunie 2026, o ședință extraordinară în care vor fi dezbătute două proiecte importante de reabilitare a infrastructurii rutiere județene, în valoare totală de peste 160 de milioane de lei.

Cele două proiecte inițiate de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, vizează reabilitarea unor drumuri județene afectate de calamitățile naturale din vara anului 2025 și urmează să fie depuse spre finanțare prin Programul Regional Nord-Est.

Primul proiect – aproape 99 de milioane de lei

Primul proiect are o valoare totală de 98.996.115,05 lei (cu TVA) și prevede reabilitarea și modernizarea DJ 174E, pe tronsonul Păltiniș – Catrinari – Dârmoxa – intersecție DJ 174 (aprox. 18,9 km);

Lucrările includ modernizarea drumului, consolidarea malurilor și taluzurilor, amenajarea sistemului de scurgere a apelor, reabilitarea podețelor și măsuri de creștere a siguranței rutiere.

Al doilea proiect – peste 62 de milioane de lei

Cel de-al doilea proiect, în valoare de aproximativ 62 de milioane de lei, vizează reabilitarea DJ 174, pe tronsonul intersecție DJ 174E – limita orașului Broșteni (7 km), afectat de inundațiile din 2025.

Ambele proiecte urmează să fie depuse pentru finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est, Prioritatea 10 – RESTORE, care sprijină investițiile de reconstrucție în urma dezastrelor naturale produse între 2024 și 2025.

„Aceste investiții sunt esențiale pentru refacerea infrastructurii afectate de inundații și pentru asigurarea unor condiții de circulație sigure pentru cetățenii județului nostru”, a transmis președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Proiectele vor fi supuse votului consilierilor județeni în ședința extraordinară programată pentru vineri, 5 iunie 2026.