Înaltpreasfințitul Părinte Calinic lansează un Decalog duhovnicesc de Sfântul Ilie Tesviteanul: Răspunde chemării de a schimba lumea în bine, precum odinioară Ilie, care a fost chemat să întoarcă la Dumnezeu pe semenii săi, trezindu-le conștiința

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La praznicul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, proorocul pentru ale cărui rugăciuni Dumnezeu a închis cerul spre secetă și l-a deschis apoi spre ploaie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog ce propune ca repere pentru urcușul nostru duhovnicesc verticalitatea, credința neclintită şi râvna spre cele sfinte şi spre împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care s-a distins cel ce s-a învredncit de vederea Celui Preaînalt și de ridicarea cu trupul la cer.
Decalogul duhovnicesc propus de Arhiepiscopul Calinic:
- Sporește râvna pentru Dumnezeu, fii statornic în credință, îmbină mărturisirea adevărului cu blândețea și discernământul inimii.
- Asumă-ți cu demnitate responsabilitatea de a apăra valorile spirituale în fața amenințărilor, compromisului și minciunii, susținându-i pe cei oprimați și marginalizați.
- Înfruntă cu seninătate momentele de criză sufletească, știind că Dumnezeu Se arată în susurul inimii și în cele mai delicate gesturi ale Providenței.
- Trăiește cu curaj credința și fii gata să-L mărturisești cu fermitate pe Dumnezeu, chiar și atunci când ceilalți te contrazic sau nu te înțeleg.
- Pune-ți nădejdea în Pronia dumnezeiască, rămâi fidel convingerilor tale și promovează valorile autentice, contribuind la regenerarea spirituală a comunității.
- Nu te teme să înfrunți nedreptatea și abuzul de putere, izolându-te de propria-ți misiune, ci caută să transmiți celor din jurul tău darurile cu care ai fost înzestrat.
- Răspunde chemării de a schimba lumea în bine, precum odinioară Ilie, care a fost chemat să întoarcă la Dumnezeu pe semenii săi, trezindu-le conștiința.
- Învață să-ți recunoști slăbiciunile și limitele, nu ca pe un eșec, ci ca pe o oportunitate de a cere ajutor și de a experimenta mila și ajutorul dumnezeiesc.
- Înfruntă cu discernământ tentațiile idolatriei contemporane, fie că este vorba de cultul lui mamona, de fascinația faimei sau de seducția puterii.
- Fii încredințat că viața ta este o pregătire pentru comuniunea veșnică cu Dumnezeu, ținta și împlinirea tuturor strădaniilor tale.
Prin acest Decalog, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic îndeamnă la o viață creștină profundă, ancorată în rugăciune, curaj moral și speranță, tocmai în contextul provocărilor actuale – de la secetă la crizele spirituale ale lumii moderne.
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