Înaltpreasfințitul Părinte Calinic lansează un Decalog duhovnicesc de Sfântul Ilie Tesviteanul: Răspunde chemării de a schimba lumea în bine, precum odinioară Ilie, care a fost chemat să întoarcă la Dumnezeu pe semenii săi, trezindu-le conștiința

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La praznicul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, proorocul pentru ale cărui rugăciuni Dumnezeu a închis cerul spre secetă și l-a deschis apoi spre ploaie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a alcătuit un Decalog ce propune ca repere pentru urcușul nostru duhovnicesc verticalitatea, credința neclintită şi râvna spre cele sfinte şi spre împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin care s-a distins cel ce s-a învredncit de vederea Celui Preaînalt și de ridicarea cu trupul la cer.

Decalogul duhovnicesc propus de Arhiepiscopul Calinic:

Sporește râvna pentru Dumnezeu, fii statornic în credință, îmbină mărturisirea adevărului cu blândețea și discernământul inimii. Asumă-ți cu demnitate responsabilitatea de a apăra valorile spirituale în fața amenințărilor, compromisului și minciunii, susținându-i pe cei oprimați și marginalizați. Înfruntă cu seninătate momentele de criză sufletească, știind că Dumnezeu Se arată în susurul inimii și în cele mai delicate gesturi ale Providenței. Trăiește cu curaj credința și fii gata să-L mărturisești cu fermitate pe Dumnezeu, chiar și atunci când ceilalți te contrazic sau nu te înțeleg. Pune-ți nădejdea în Pronia dumnezeiască, rămâi fidel convingerilor tale și promovează valorile autentice, contribuind la regenerarea spirituală a comunității. Nu te teme să înfrunți nedreptatea și abuzul de putere, izolându-te de propria-ți misiune, ci caută să transmiți celor din jurul tău darurile cu care ai fost înzestrat. Răspunde chemării de a schimba lumea în bine, precum odinioară Ilie, care a fost chemat să întoarcă la Dumnezeu pe semenii săi, trezindu-le conștiința. Învață să-ți recunoști slăbiciunile și limitele, nu ca pe un eșec, ci ca pe o oportunitate de a cere ajutor și de a experimenta mila și ajutorul dumnezeiesc. Înfruntă cu discernământ tentațiile idolatriei contemporane, fie că este vorba de cultul lui mamona, de fascinația faimei sau de seducția puterii. Fii încredințat că viața ta este o pregătire pentru comuniunea veșnică cu Dumnezeu, ținta și împlinirea tuturor strădaniilor tale.

Prin acest Decalog, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic îndeamnă la o viață creștină profundă, ancorată în rugăciune, curaj moral și speranță, tocmai în contextul provocărilor actuale – de la secetă la crizele spirituale ale lumii moderne.