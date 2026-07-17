Accident la Vama: Un copil de 12 ani, lovit de un autoturism în timp ce se afla pe o trotinetă

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Un copil în vârstă de 12 ani a fost implicat, vineri, într-un accident rutier pe raza localității Vama.

Minorul, care circula pe o trotinetă, a fost lovit de un autoturism.

Echipajul de ambulanță tip B al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, ajuns prompt la fața locului, a preluat pacientul.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, copilul era conștient și stabil hemodinamic, prezentând traumatism cranio-facial.

Victima a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.