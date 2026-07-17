Șeful CNSLR Frăția Suceava, Gabriel Buliga, coordonator și al structurii din Botoșani, a organizat alegerile pentru noua conducere a Uniunii Județene CNSLR Frăția Botoșani

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În data de 17 iulie 2026, Gabriel Buliga, în calitate de Președinte mandatat al UJSL Botoșani, a convocat Adunarea Generală de Alegeri a Uniunii Județene a Sindicatelor Libere CNSLR Frăția Botoșani. Evenimentul s-a desfășurat cu participarea mai multor reprezentanți ai Confederației Naționale CNSLR Frăția, marcând un moment important pentru organizația sindicală din județ.

La lucrări au fost prezenți: Dumitru Hohan – director general economic al confederației, Nicolae Baican – secretar general al CNSLR Frăția, Gabriel Buliga – președinte al Uniunii Județene CNSLR Frăția Suceava și coordonator, prin mandat, al structurii din Botoșani, Fegher Dan – președinte UJSL Botoșani, Gheorghe Huluță – președintele UJ CNSLR Frăția Bacău, precum și Gică Crețu – președintele UJ CNSLR Frăția Vaslui.

După dezbateri și procesul electoral, membrii adunării au desemnat noua conducere a Uniunii Județene CNSLR Frăția Botoșani pentru următorul mandat:

Președinte : Matei Doina

: Matei Doina Prim-vicepreședinte : Nacu Paula

: Nacu Paula Vicepreședinți : Hrenciuc Costel și Cârlan Gabriel

: Hrenciuc Costel și Cârlan Gabriel Secretar : Aparaschivei Loredana

: Aparaschivei Loredana Președinte al Comisiei de tineret : Avasilichioaie Elena

: Avasilichioaie Elena Președinte al Comisiei de femei : Șuba Luminița

: Șuba Luminița Cenzor: Hrițcu Dorina

Noua echipă preia mandatul cu responsabilitatea de a reprezenta cu dedicare interesele membrilor de sindicat și de a contribui la dezvoltarea și consolidarea organizației la nivel județean.

„Felicitări tuturor celor aleși! Le dorim mult succes, înțelepciune și putere de muncă în reprezentarea intereselor membrilor de sindicat și în dezvoltarea organizației. Mult succes noii conduceri!”, se arată în comunicatul transmis de CNSLR Frăția.