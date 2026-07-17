Accident de muncă grav la Dornișoara: Bărbat de 64 de ani cu amputație parțială a brațului stâng, transportat cu elicopterul la Iași

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Un bărbat în vârstă de 64 de ani a suferit un accident de muncă extrem de grav, soldat cu amputație parțială a brațului stâng, la o stație de sortare din localitatea Dornișoara. Datorită intervenției rapide și coordonate a echipajelor Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, pacientul a fost stabilizat la fața locului și transferat de urgență cu elicopterul către un spital din Iași.

Potrivit informării transmise de purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, imediat după primirea apelului au fost trimise la fața locului un echipaj de prim ajutor de la Poiana Stampei și un echipaj cu medic de la Vatra Dornei. Echipajele au ajuns prompt, au acordat primele îngrijiri și l-au stabilizat pe pacient.

Medicul coordonator de la Dispeceratul Integrat Suceava, dr. Adrian Sararu, a contactat de urgență dispeceratul din Iași pentru a organiza transferul aerian. Elicopterul SMURD a aterizat pe aerodromul de la Floreni, unde a preluat pacientul direct de la ambulanța cu medic. Acesta a fost transportat în continuare spre o unitate spitalicească din Iași, specializată în acordarea de îngrijiri de nivel superior.