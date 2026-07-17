Peste 260 de mc de materiale lemnoase fără proveniență legală, descoperite la Ostra. Dosar penal deschis de Poliție

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Inspectorii Gărzii Forestiere Suceava au depistat cantități însemnate de lemn fără acoperire legală în urma unui control efectuat în perioada 14-15 iulie 2026 la o instalație de debitare a lemnului din comuna Ostra.

Potrivit unui comunicat de presă al Gărzii Forestiere Suceava, deși operatorii economici au obligația legală de a ține evidența zilnică a stocurilor de materiale lemnoase și de a asigura corespondența permanentă între stocurile faptice și cele scriptice din SUMAL, controlul a scos la iveală diferențe majore. Au fost constatate cantități suplimentare la aproape toate sortimentele: 155 mc lemn rotund de rășinoase, 32 mc lemn de foc de rășinoase și 78 mc resturi de lemn, totalizând 265 mc de materiale lemnoase fără proveniență legală.

Stocul scriptic înregistrat al depozitului era de 348 mc, iar lemnul găsit în plus reprezenta 76% din acesta, depășind cu mult pragul legal de 20% (și minimum 10 mc) care atrage răspunderea penală. Conform legislației în vigoare, deținerea în depozite a unui volum de materiale lemnoase pentru care diferența față de evidențele scriptice depășește aceste limite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă.

Delegatul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava care a participat la acțiune a deschis dosar penal, iar întreaga cantitate de 265 mc a fost reținută în vederea continuării cercetărilor. Materialele lemnoase au fost transportate la cel mai apropiat ocol silvic.

Garda Forestieră Suceava reamintește tuturor deținătorilor de depozite de materiale lemnoase că stocurile faptice trebuie să corespundă permanent cu evidențele scriptice din SUMAL. Este obligatorie înregistrarea corectă a tuturor intrărilor, procesărilor și ieșirilor de lemn. Primirea sau expedierea materialelor lemnoase fără documente de proveniență legale este strict interzisă și atrage consecințe grave, atât contravenționale, cât și penale.