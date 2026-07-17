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Șofer beat, depistat în Bilca. Mașina staționa perpendicular pe drum, cu luminile stinse


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În seara de 16 iulie 2026, în jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliția Rurală Gălănești au identificat un autoturism marca Renault staționat în afara părții carosabile, în fața cimitirului din localitatea Bilca. Mașina avea luminile stinse și era poziționată perpendicular pe drumul public, cu partea frontală pe carosabil.

La volan se afla un bărbat din municipiul Rădăuți. Acesta emana puternic halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilometru. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

Având în vedere valoarea ridicată, polițiștii l-au condus pe șofer la Spitalul Municipal Rădăuți, unde și-a dat acordul pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge. Au fost prelevate două mostre biologice, care au fost depozitate corespunzător și vor fi trimise către Serviciul de Medicină Legală Suceava pentru analiză și întocmirea raportului toxicologic.

În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bilca.


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