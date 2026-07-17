AEI: România cere reevaluarea taxei pe carbon doar pentru carburanți. Cât ne-ar scumpi viața noua taxă?

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Zece state membre ale Uniunii Europene, printre care și România, au solicitat Comisiei Europene să reanalizeze separat introducerea unei noi taxe pe carbon pentru carburanți, în cadrul revizuirii pieței de carbon (ETS2). Solicitarea vizează limitarea taxei doar la sectorul transporturilor, excluzând aplicarea ei asupra încălzirii locuințelor.

Taxa pe carbon (ETS2) urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2028 și va viza emisiile de CO₂ rezultate din arderea combustibililor fosili în transportul rutier (benzină, motorină, GPL), încălzirea clădirilor (gaze naturale, păcură etc.) și unele industrii mici care nu sunt incluse în sistemul actual ETS1.

Potrivit analizelor Asociației Energia Inteligentă (AEI), la un curs valutar de 5,24 lei/euro și un preț estimat al certificatelor de carbon de 80 euro/tonă, introducerea taxei ar duce la următoarele creșteri ale prețurilor la pompă:

Benzina : +0,92 lei/l fără TVA (+1,12 lei/l cu TVA) → preț estimat 9,77 lei/l (creștere de circa 13%).

: +0,92 lei/l fără TVA (+1,12 lei/l cu TVA) → preț estimat 9,77 lei/l (creștere de circa 13%). Motorina: +1,07 lei/l fără TVA (+1,30 lei/l cu TVA) → preț estimat 10,73 lei/l (creștere de circa 14%).

Pentru un șofer obișnuit al unei Dacia Logan, care parcurge anual circa 15.000 km și emite aproximativ 2 tone de CO₂, costurile suplimentare cu combustibilul ar ajunge la circa 840 lei/an, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 7% a cheltuielilor anuale cu carburantul (total estimat: 12.654 lei/an).

La nivelul gospodăriilor, estimările AEI arată o creștere generală a costurilor cu până la 5% din cauza impactului indirect asupra prețurilor la alimente, bunuri industriale, materiale de construcții, transport de marfă, curierat sau taxi.

Situația la încălzire (dacă taxa s-ar aplica și aici):

Un apartament cu 2 camere: +840 lei/an (creștere cu 21% a facturii la gaze).

Un apartament cu 4 camere: +1.280 lei/an (creștere cu 21%).

O casă de circa 120 mp: +2.520 lei/an (creștere cu 21%).

În total, dacă taxa s-ar aplica atât la carburanți, cât și la încălzire, cheltuielile populației ar putea crește cu aproximativ 10%.

România susține limitarea noii taxe doar la sectorul transporturilor, pentru a evita o nouă presiune asupra facturilor la energie și încălzire ale gospodăriilor, mai ales în contextul prețurilor deja ridicate.

„România trebuie să aibă o poziție fermă, legitimă și negociabilă la nivel european, fără ca țara noastră să pară nici obedientă, nici obstrucționistă, dar să prevină o nouă creștere a prețurilor la energie”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Discuțiile privind revizuirea ETS2 continuă la nivel european, iar poziția României vizează protejarea cetățenilor și a economiei de impactul suplimentar al noilor taxe de mediu. Vom urmări evoluțiile și vom reveni cu detalii pe măsură ce negocierile avansează.