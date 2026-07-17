Șofer din Rădăuți, prins în Marginea cu permisul suspendat și mașina sub sechestru

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Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea au depistat, joi dimineața, un șofer care circula fără permis de conducere valabil și cu un autoturism aflat sub sechestru.

Incidentul a avut loc la data de 16 iulie 2026, în jurul orei 7:55, la intersecția dintre DN 17A și strada Șoarecului din comuna Marginea. În timpul unei acțiuni de supraveghere a traficului rutier, polițiștii au oprit pentru control un autoturism marca Ford Focus.

La volan se afla un bărbat de 58 de ani, din municipiul Rădăuți. Acesta nu avea asupra sa niciunul dintre documentele solicitate (permis de conducere, certificat de înmatriculare sau polița RCA). Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au relevat că șoferul figura cu permisul de conducere suspendat și că autoturismul era pus sub sechestru încă din data de 23 iunie 2026.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.