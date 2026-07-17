Nou caz de înșelăciune la Suceava: a comandat cartonașe FIFA pentru copil și a primit șosete în loc

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Poliția Municipiului Suceava a deschis un dosar penal pentru înșelăciune după ce un sucevean a fost păcălit prin intermediul platformei Facebook Marketplace. Bărbatul a comandat cartonașe de joc FIFA pentru fiul său, însă a primit în colet doar o pereche de șosete.

Potrivit sesizării, în data de 16 iulie 2026, la ora 08:20, un bărbat din municipiul Suceava s-a prezentat la poliție și a reclamat faptul că a fost indus în eroare.

El a spus că în 7 iulie a plasat comanda pentru cartonașe de joc FIFA prin Facebook Marketplace. Pe 15 iulie a primit coletul prin intermediul unei firme de curierat de la expeditorul Somnia Deals SRL Oferta Zilei, și a achitat ramburs suma de 170 lei. La deschiderea pachetului a constatat că în interior se aflau doar șosete scurte tip tălpici, de culoare neagră, mărimea 41-45.

Valoarea prejudiciului creat este de 170 lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. 1 din Codul Penal.

Acesta este al doilea caz de acest tip semnalat în Suceava în doar câteva zile după ce o suceveancă a reclamat că a fost înșelată în mod similar primind șosete negre în loc de cartonașe FIFA.