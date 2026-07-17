Val de căldură și instabilitate atmosferică în weekend. Cod Galben de averse torențiale în județul Suceava

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică, dar și atenționări de Cod Galben valabile în acest weekend, anunțând un val de căldură care se va intensifica, disconfort termic ridicat și perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, însoțite de averse puternice, descărcări electrice și vijelii.

Informarea meteorologică este valabilă de vineri, 17 iulie, ora 12:00, până duminică, 19 iulie, ora 22:00. În acest interval, valul de căldură se va extinde și se va accentua, mai ales în regiunile vestice, sudice și sud-estice ale țării, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Va fi caniculă vineri (17 iulie) în Crișana, Banat și vestul Olteniei. Sâmbătă (18 iulie) și duminică (19 iulie) canicula se va instala în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, cu temperaturi maxime ce vor atinge 35…37 de grade. În vestul și sudul țării, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime de 20…21 de grade.

O atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică este valabilă vineri, 17 iulie, ora 12:00 – 21:00 și vizează zona de munte a județului Suceava. Potrivit ANM se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferică. Vor apărea averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h), vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) se vor acumula 20…30 l/mp, izolat peste 40…50 l/mp.

O a doua atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferică este valabilă sâmbătă, 18 iulie de la ora 12:00 – 22:00 pentru județul Suceava.

Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50…70 km/h, vijelii și grindină de mici-medii dimensiuni vor fi posibile. Cantitățile de precipitații vor fi de 20…30 l/mp în intervale scurte, izolat peste 40…50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile, pe arii mai restrânse, și în restul teritoriului.