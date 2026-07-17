Suceava, reprezentată prin Florin Sinescu la lucrările Comisiei Guvernamentale Mixte Româno-Germane de la München

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Instituția Prefectului – Județul Suceava a participat la cea de-a XXIX-a ediție a Comisiei Guvernamentale Mixte Româno-Germane pentru etnicii germani din România. Reuniunea bilaterală s-a desfășurat în perioada 16-17 iulie 2026, în capitala Bavariei.

Județul Suceava a fost reprezentat de domnul Florin Sinescu, șef al Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și afaceri europene din cadrul Instituției Prefectului. Prezența suceveană subliniază importanța deosebită a comunității germane istorice din Bucovina (Buchenlanddeutsche), a cărei moștenire culturală și socială reprezintă un pilon central al identității multiculturale a regiunii noastre.

Delegația română a fost condusă de doamna Clara Staicu, Secretar de Stat pentru Afaceri Europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), iar delegația germană de domnul dr. Bernd Fabritius, împuternicitul Guvernului Federal pentru problematica minorităților naționale.

Discuțiile din cadrul sesiunii de lucru s-au axat pe două categorii prioritare: tineretul și persoanele vârstnice. Temele au fost analizate în profunzime pe toate palierele esențiale – economic, social, cultural și educațional – cu accent pe nevoile reale ale comunităților și pe soluții concrete de sprijin.

Lucrările s-au încheiat prin semnarea unui protocol comun, acceptat de ambele părți. Documentul oficializează realizările obținute în colaborarea bilaterală din noiembrie 2025 și până în prezent, stabilind totodată direcțiile și proiectele viitoare menite să susțină comunitățile de etnici germani din România. Un accent important a fost pus pe valorificarea patrimoniului istoric al germanilor din Bucovina.

Evenimentul contribuie la consolidarea relațiilor româno-germane și la susținerea moștenirii multietnice care dă identitate și valoare Bucovinei.