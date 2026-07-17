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Suspendarea primarului Vasile Rîmbu din PSD prelungită cu încă 12 luni


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Consiliul Politic Județean al PSD Suceava a analizat, în ședința de vineri, 17 iulie, situația primarului municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, și a decis prelungirea cu încă 12 luni a suspendării sale din toate funcțiile din partid și din PSD, au declarat surse politice.

Decizia vine după o suspendare inițială de șase luni aplicată la începutul acestui an.

Pe 6 martie 2026, organizația județeană a decis suspendarea lui Vasile Rîmbu din funcția de președinte al organizației municipale PSD Suceava și din partid, invocând articolele 30 și 31 din Statutul PSD, care privesc unitatea și disciplina de partid. Principalele motive invocate la acel moment au fost apropierea excesivă de alte formațiuni politice (în special PNL), numirea exclusivă a unor membri PNL în funcții-cheie din Primărie (city manager, secretar general al municipiului, purtător de cuvânt), declarații publice considerate prejudiciabile imaginii PSD, precum și lipsa organizării ședințelor organizației municipale și a unei comunicări politice coerente.

Potrivit surselor din interiorul partidului, discuțiile privind o sancțiune mai dură (inclusiv excluderea) au fost relansate săptămâna trecută, după ce mai mulți membri ai Biroului Politic Județean și primari PSD au cerut excluderea primarului. Președintele organizației județene, Gheorghe Șoldan, a temperat spiritele și a propus ca subiectul să fie dezbătut în cadrul Consiliului Politic Județean. În final, s-a optat pentru prelungirea suspendării cu încă un an.

În același timp, grupul consilierilor PSD din Consiliul Local Suceava va propune, în prima ședință a CL programată pentru 29 iulie, reducerea taxei de parcare de la 500 lei la 100 lei.


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