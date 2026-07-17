Gheorghe Șoldan anunță că noua sală de așteptare Schengen a fost dată în folosință la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava

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Pasagerii care călătoresc spre destinații Schengen au la dispoziție, începând de astăzi, o nouă sală de așteptare modernă la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Aceasta înlocuiește vechile containere improvizate în care călătorii au fost nevoiți să aștepte ani la rând în condiții dificile.

Potrivit informațiilor transmise de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, containerele au fost demontate definitiv, iar noua sală a fost ridicată în doar câteva săptămâni. Soluția oferă condiții mult mai bune de confort pentru pasageri înainte de îmbarcare.

„Am scos definitiv containerele și am ridicat, în câteva săptămâni, noua sală de așteptare”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Noua sală reprezintă o soluție provizorie, menită să îmbunătățească rapid experiența de călătorie până la finalizarea Terminalului nr. 3, un proiect amplu de 11.000 mp, aflat deja în procedură de licitație pentru desemnarea constructorului.

Primii beneficiari ai noii săli de îmbarcare au fost cei 239 de pasageri ai cursei Wizz Air cu destinația Suceava – Baden-Baden, care au putut folosi facilitatea chiar în prima zi de funcționare.

Această investiție interimară vine în contextul dezvoltării continue a Aeroportului „Ștefan cel Mare”, unul dintre punctele importante de conectivitate ale Bucovinei cu Europa. Modernizarea infrastructurii aeroportuare contribuie atât la creșterea confortului pasagerilor, cât și la creșterea atractivității județului pentru turiști și pentru mediul de afaceri.