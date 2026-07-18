ACET Suceava: Relațiile cu publicul la sediu, suspendate luni, 20 iulie 2026



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Conducerea operatorului de apă și canalizare „ACET” S.A. Suceava informează clienții că, în ziua de luni, 20 iulie 2026, activitatea de relații cu publicul nu se va desfășura în format fizic la sediul companiei.

Pentru a evita deplasările inutile, toate solicitările, sesizările și documentele pot fi transmise în continuare prin e-mail la adresa [email protected].

În cazul situațiilor de urgență, Dispeceratul ACET S.A. rămâne disponibil non-stop, 24 de ore din 24, la următoarele numere de telefon:

Telefon/Fax Dispecerat : (+40) 230 52 31 17

: (+40) 230 52 31 17 Mobil Dispecerat: (+40) 734 73 99 44

Compania mulțumește clienților pentru înțelegere și îi asigură că activitatea operațională se desfășoară în condiții normale, doar ghișeul de relații cu publicul fiind indisponibil temporar în acea zi.