Coliziune în lanț pe drumul spre Aeroport: trei persoane rănite după ce un șofer ucrainean nu a păstrat distanța față de mașina din față

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Un accident rutier în lanț s-a produs pe DJ 290A, în zona Aeroportului Salcea, soldându-se cu rănirea a trei persoane. Șoferul din spate nu a păstrat distanța de siguranță față de autoturismul din fața sa.

La data de 18 iulie 2026, în jurul orei 12:10, un cetățean ucrainean de 41 de ani, care conducea un autoturism Mercedes Benz, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism Skoda condus de un bărbat de 29 de ani din comuna Rădășeni. Impactul a proiectat Skoda în autoturismul Mercedes din față, condus de un bărbat de 32 de ani din comuna Șerbăuți.Din eveniment au rezultat vătămări corporale pentru trei persoane, care au fost preluate de ambulanță și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava. Printre diagnostice s-au aflat traumă cranio-cerebrală ușoară, contuzie nazală și contuzii prin accident rutier.