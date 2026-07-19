Copil de 12 ani rănit după ce a căzut de pe trotineta electrică pe DN17, în zona Vama

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Un accident rutier soldat cu rănirea unui minor s-a produs pe DN17, în comuna Vama. Evenimentul a avut loc fără implicarea altor vehicule, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

La data de 17 iulie 2026, în jurul orei 15:10, un minor de 12 ani din comuna Vama, județul Suceava, în timp ce conducea o trotineta electrică marca KUKITRIN pe DN17, din direcția municipiului Câmpulung Moldovenesc spre Suceava, și-a pierdut echilibrul și a căzut de pe aceasta. Evenimentul s-a produs fără a fi șicanat de vreun alt participant la trafic.În urma căderii, minorul a suferit vătămări corporale și a fost preluat de un echipaj de ambulanță, fiind transportat la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale.Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama, sesizați prin SNUAU 112, s-au deplasat la fața locului, fiind sprijiniți de echipajul rutier din Câmpulung Moldovenesc și de un tehnician criminalist.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.