Cod Galben de caniculă în nordul Moldovei. Val de căldură pe aproape tot teritoriul țării

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 31 iulie, ora 10:00, până marți, 4 august, ora 10:00, privind un val de căldură, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale.

În plus, pentru intervalul sâmbătă, 1 august, ora 10:00 – duminică, 2 august, ora 10:00, a fost emis Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, care include și jumătatea nordică a Moldovei.

Potrivit meteorologilor, valul de căldură va persista în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Sâmbătă și duminică acesta se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 38 de grade Celsius. În Câmpia de Vest, sâmbătă și duminică, se vor atinge local 39 de grade și izolat chiar 40 de grade. Local, nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse în general între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Dealurile de Vest.

În restul regiunilor, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere.

Cod Galben – 1 și 2 august

În intervalul sâmbătă, 1 august, ora 10:00 – duminică, 2 august, ora 10:00, Codul Galben vizează sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și jumătatea nordică a Moldovei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va crește. Indicele temperatură-umezeală va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Maximele vor oscila între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului și în sud-vestul Transilvaniei. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime cuprinse în general între 18 și 22 de grade.

Meteorologii precizează că valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare, în perioada 4–9 august, când se așteaptă din nou caniculă și disconfort termic accentuat.

Autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalele de maximă intensitate a căldurii, consumul adecvat de lichide și protejarea persoanelor vulnerabile.