România are cea mai ieftină benzină din regiune înainte de taxe, dar cea mai scumpă la pompă

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România reușește o performanță greu de înțeles pentru consumator: are cea mai ieftină benzină din grupul de state din Europa Centrală și de Est înainte de aplicarea taxelor, dar ajunge să aibă cea mai scumpă benzină la pompă. Datele din 31 iulie 2026, prezentate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), arată clar această contradicție.

La 31 iulie 2026, litrul de benzină costa la pompă, în medie, 1,785 euro în România. Era mai scump decât în Cehia (1,735 euro), Slovacia (1,711 euro), Polonia (1,667 euro), Ungaria (1,666 euro), Slovenia (1,645 euro), Croația (1,630 euro) și, mai ales, decât în Bulgaria (1,540 euro). Diferența față de Bulgaria ajungea la 14%. Motorina urma același trend, fiind, de asemenea, cea mai scumpă din grupul regional, la 1,984 euro/litru.

Adevărata explicație apare însă atunci când prețul este desfăcut pe componente. Înainte de accize, TVA și celelalte taxe fiscale vizibile, benzina costa în România doar 0,890 euro/litru. Era mai ieftină decât în Ungaria (0,916 euro), Bulgaria (0,920 euro) și Polonia (0,934 euro). Cu alte cuvinte, rafinarea, aprovizionarea, biocomponentul, transportul, depozitarea, distribuția și marjele comerciale conduceau la cel mai mic preț pre-taxare din țările comparate.

Peste acest preț comercial se adăugau, în România, 0,895 euro/litru taxe la vedere. Ponderea taxelor ajungea astfel la 50,1% din prețul final. În Bulgaria, taxele însumau aproximativ 0,620 euro/litru (40,3%), în Ungaria 0,750 euro (45%), iar în Polonia 0,733 euro (44%).

România pornea, așadar, cu un avantaj comercial de circa 3 eurocenți pe litru față de Bulgaria. Fiscalitatea românească era însă mai mare cu aproximativ 27,5 eurocenți. Avantajul era șters, iar la pompă apărea un dezavantaj de 24,5 eurocenți pe litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, un român plătea cu 12,25 euro mai mult decât un bulgar – diferență încasată aproape integral de stat.

La prețul de aproximativ 9,36 lei/litru din România, benzina fără taxele la vedere valorează în jur de 4,67 lei. Accizele și taxele fixe adaugă circa 3,07 lei, iar TVA încă 1,62 lei. Dintr-un litru, aproximativ 4,69 lei reprezintă taxele. La un plin de 50 de litri (468 lei), jumătate din sumă ajunge la stat.

Un detaliu important, subliniat de analiză, este că TVA se aplică inclusiv peste acciză. Statul introduce mai întâi acciza în preț, apoi calculează TVA și asupra acesteia. Orice majorare a accizei produce, astfel, un dublu efect: crește direct prețul carburantului și mărește automat suma colectată din TVA.

„Ni se spune mereu că benzina și motorina sunt scumpe din cauza petrolului, a cotațiilor internaționale, a rafinăriilor sau a comercianților. Toate acestea contează. Dar cifrele din 31 iulie arată că nu reprezintă întreaga explicație. România avea cea mai ieftină benzină înainte de taxele fiscale vizibile și, simultan, cea mai scumpă benzină la pompă din regiunea analizată. Această contradicție este rezultatul unei decizii fiscale. Românii nu plătesc mult pentru că benzina lor este scumpă. Plătesc mult pentru că benzina ieftină este taxată scump”, concluzionează Dumitru Chisăliță.