Două mii de baloți au ars într-un incendiu la un depozit de furaje din Basarabi. Pompierii au acționat aproape 12 ore

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Pompierii militari ai Detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului voluntar pentru situații de urgență Preutești, au intervenit joi, 30 iulie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje amplasat în aer liber, pe raza localității Basarabi.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, apelul la 112 a fost la ora 16:13, iar la sosirea echipajelor, ardeau aproximativ 2000 de baloți depozitați pe un suport realizat din anvelope și paleți din lemn, precum și, parțial, un utilaj al proprietarului.

Nu a existat pericol de propagare a flăcărilor la vecinătăți.

Intervenția s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, din cauza cantității mari de materiale combustibile și a necesității desfacerii și răscolirii permanente a baloților pentru identificarea și stingerea focarelor ascunse.

La fața locului au acționat patru autospeciale de stingere și două buldoexcavatoare.

Pompierii militari și lucrătorii SVSU Preutești au lichidat complet flăcările la ora 03:00. Nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.