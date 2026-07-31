Conflict pe un drum din Capu Codrului după ce localnici au blocat accesul cu bolovani. Primăria spune că este drum public și anunță măsuri

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Un drum din localitatea Capu Codrului, pe Strada Drobeni, a devenit sursa unui conflict între mai mulți localnici și Primărie, după ce proprietarii unui teren limitrof au blocat circulația cu bolovani. Vecinii se plâng că nu mai pot trece, iar autoritățile locale afirmă că este vorba despre un drum public, aflat în inventarul instituției încă dinainte de 1989.

Jurnaliștii NewsBucovina au ajuns pe teren după ce au primit semnale de la localnici care se plâng că drumul a fost închis. La fața locului, o doamnă a făcut semn cu o greblă, arătând că accesul nu mai este permis.

Drumul, îngust, face legătura din drumul național spre mai multe case care au numere poștale și stâlpi de iluminat. Pe porțiunea respectivă a fost montată, de-a lungul timpului, și rețeaua de apă și canalizare.

Proprietarii terenului de lângă drum, un cuplu care spune că a cumpărat aproximativ 900 de metri pătrați în urmă cu 20 de ani, susțin că zona respectivă le aparține. Ei afirmă că inițial a fost doar o cărare, nu un drum carosabil, și că documentele de proprietate (inclusiv acte succesorale de la bunici) le permit să intervină.

„Noi am lăsat aici acest drum (…) am lăsat canalizarea, am lăsat să treacă pentru cetățeni”, a explicat unul dintre ei, adăugând că au mutat gardul și au pus bolovanii ca să împiedice trecerea mașinilor. Aceștia au depus documente la Primărie și așteaptă o rezolvare.

Primarul Eduard Wendling a confirmat că situația este cunoscută. Potrivit acestuia, drumul figurează în inventarul Primăriei încă din perioada de dinainte de 1989, însă, ca multe alte drumuri din țară, nu a fost intabulat după Revoluție. „Proprietarul de lângă drum a cumpărat un teren de 900 de metri, dar fără documente. Adică nu are intabulare, zona aia nu este intabulată nici acum. Am încercat să găsim o soluție, să deviem puțin parcela ca să își întregească terenul și drumul să vină mai pe la vale. Dar el n-a avut răbdare și a blocat drumul”, a declarat oficialul.

Primăria a tras apa și canalizarea pe acel traseu tocmai pentru că figura în cadastrul local ca drum public.

Vecinii din zona de vale s-au plâns de blocaj și nu sunt de acord cu o eventuală deviere a traseului. „El a creat conflictul. Cei din vale s-au deranjat. Probabil o să luăm măsuri, o să intervenim. Cu poliția, cu măsurile care se impun. El nu are voie să blocheze drumul”, a precizat Eduard Wendling.

Autoritățile locale încearcă în continuare o soluție amiabilă, inclusiv printr-un eventual schimb de terenuri care ar permite lărgirea drumului, însă conflictul rămâne deschis. Blocarea unui drum public poate atrage răspundere penală.