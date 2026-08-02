Două femei rănite într-un accident pe DN 18 în zona Cârlibaba după ce un șofer a pierdut controlul mașinii într-o curbă periculoasă

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Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 1 august 2026, în jurul orei 13:42, pe DN 18, pe raza comunei Cârlibaba.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un bărbat din comuna Chiscani, județul Brăila, conducea un autoturism marca Volkswagen pe direcția Iacobeni – Borșa când, din cauza vitezei neadaptate într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit drumul prin partea dreaptă.

În urma evenimentului, două pasagere din autoturism au suferit răni ușoare și au fost transportate la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru îngrijiri medicale.

După evaluarea în Compartimentul de Primiri Urgențe, uneia i s-a stabilit diagnosticul de traumatism de coloană cervicală, coloană toracală și umăr stâng, iar celeilalte traumatism de coloană cervicală, coloană toracală și umăr drept.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt efectuate de Compartimentul Rutier Vatra Dornei.