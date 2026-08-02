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Femeie rănită pe trecere de pietoni pe Calea Burdujeni din Suceava după ce o șoferiță nu i-a acordat prioritate


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Un accident rutier a avut loc sâmbătă, 1 august 2026, în jurul orei 11:10, pe Calea Burdujeni din municipiul Suceava.

Potrivit anchetei, o femeie de 62 de ani din Florești, județul Cluj, care conducea un autoturism marca Škoda pe direcția Calea Unirii – Salcea, pe banda a doua, nu a oprit la trecerea de pietoni și a lovit o femeie de 67 de ani din Suceava.

Potrivit polițiștilor, femeia de 67 de ani traversa regulamentar, de la dreapta la stânga, pe marcajul semnalizat corespunzător.

Autoturismul a intrat în coliziune cu aceasta, iar victima a suferit leziuni ușoare.

La fața locului a intervenit un echipaj SAJ Suceava, care a transportat-o pe femeia rănită la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Diagnosticul stabilit a fost traumatism de bazin și contuzie ușoară prin accident rutier.

Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


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