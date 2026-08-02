Incendiu într-o locuință din Dolhasca de la o candelă aprinsă lăsată pe frigider



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 1 august 2026, în jurul orei 08:52, la o locuință din zona orașului Dolhasca.

O femeie de 88 de ani, aflată singură în casă, a lăsat o candelă aprinsă pe un frigider de dimensiuni mici/. Din cauza neglijenței, focul deschis de la candelă s-a extins, generând un incendiu.

Nepoata acesteia, o femeie de 30 de ani care locuiește într-un imobil alipit, a observat o cantitate mare de fum negru ieșind din locuință. Aceasta a pătruns imediat în interior și a evacuat-o pe bunica sa.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere a ISU și un echipaj SMURD. La sosirea pompierilor, ardea interiorul a două camere de locuit, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, cu risc de propagare la întreaga casă. Au ars electrocasnice, bunuri vestimentare, două uși și două ferestre din termopan. Intervenția a localizat și lichidat rapid incendiul.

Nu s-au înregistrat victime sau persoane rănite. Pagubele materiale au fost evaluate la aproximativ 40.000 de lei. Casa alăturată a nepoatei și proprietățile vecine nu au fost afectate.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de distrugere din culpă, cauza urmând să fie soluționată de Poliția orașului Dolhasca sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.