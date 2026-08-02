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Incendiu la o gospodărie din municipiul Suceava. Pompierii intervin cu două autospeciale


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Un incendiu a izbucnit duminică după amiaza la o gospodărie din municipiul Suceava.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului intervin pompierii militari cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau violent, cu degajări mari de fum, la un garaj și la o bucătărie de vară.

Intervenția este dificilă din cauza cantității mari de materiale și substanțe combustibile aflate în zona de ardere.

Până în acest moment nu au fost înregistrate victime. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și să împiedice propagarea flăcărilor la construcțiile învecinate.


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